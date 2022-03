Sklamanie. Takto by sa podľa Tomáša Druckera dali opísať uplynulé dva roky v rezorte zdravotníctva, ktorému v minulosti aj šéfoval. Vinu na tom podľa politika má súčasný šéf rezortu Vladimír Lengvarský aj exminister Marek Krajčí. „Po dvoch rokoch zanechali slovenské zdravotníctvo vo výrazne horšom stave, ako bolo pred voľbami," zhodnotil Drucker.

Stav rezortu sa podľa neho ukazuje v troch bodoch - financovaní, plnení sľubov z Programového vyhlásenia vlády (PVV) a využívaní prostriedkov z Plánu obnovy. Výsledky všetkých troch sú nedostatočné, tvrdí Drucker.

„Vláda sa vo svojom PVV zaviazala, že každoročne pôjde do zdravotníctva 0,3 % HDP, čo je približne 300 miliónov ročne,“ povedal Drucker. Dodal, že podľa rozpočtu na tento rok na tento rezort vláda prispeje 155 miliónov, čo je polovica z toho, čo sľubovali. Navyše, oproti minulých rokov ide o zníženie rozopočtu, upozornil. Jeden z výsledkov je podľa neho odliv zdravotníkov do zahraničia.

Vládny dokument podľa politika ukazuje aj to, koľko predsavzatí z oblasti zdravotníctva koalícia napokon splnila. "PVV v oblasti zdravotníctva obsahuje 88 sľubov," povedal Drucker s tým, že vláda zatiaľ splnila 5 z nich. Ako príklad podľa neho poslúži bratislavská nemocnica Rázsochy. Súčasná vláda totiž mala sľúbiť, že do piatich rokov zariadenie postaví. Doposiaľ sa však veci nepohli: „Je to jeden z mnohých mála projektov, ktorý mal šancu využiť prostriedky z Plánu obnovy.“

Aj stav Plánu obnovy podľa politika naznačuje, že v rezorte zdravotníctva pretrvávajú vážne problémy. To naznačuje aj jeho najnovšie odhalenie.

Čo politik odhalil? Zistíte v našej GALÉRII

Prečítajte si tiež: