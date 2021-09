DRSNÝ odkaz ZNÁMEHO infektológa Sabaku: Títo ľudia by si mali SPYTOVAŤ svedomie!

Známy lekár Sabaka zverejnil na sociálnej sieti status, ktorý väčšinu ľudí nepotešil. "A je to tu. Čakanie na vlnu skončilo. Pacienti nám pribúdajú," začal na úvod hrozivými slovami.

Aktuálne je v nemocniciach hospitalizovaných 389 ľudí, denne pribúdajú v desiatkach. Na jednotke intenzívnej starostlivosti leží 30 pacientov, a rovnaký počet chorých potrebuje už aj pľúcnu ventiláciu.

"Ráno som začal prekladom pacienta na JIS. Čerstvý 70-tnik, diabetik a neočkovaný. V liečbe má všetko, o čom vieme, že pomáha (a ešte aj to, o čom aspoň dúfame, že pomáha). Potrebuje vysokoprietokový kyslík. Dávame ho naplno a dúfame, že to bude stačiť. Ďalší stupienok je až pľúcna ventilácia," pokračoval s tým, že "prežíva deja vu zo Septembra 2020". V čom je to však tento rok iné?