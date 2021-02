Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš by bol za to, aby minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Minister Krajčí má Šipošovu dôveru, aj keď nepresadil pred Vianocami tvrdší lockdown. Poslanec Smeru-SD Richard Takáč tvrdí, že Krajčí nemá na svojej stoličke čo robiť. Avizoval tiež, že poslanci Smeru-SD nezahlasujú za predĺženie núdzového stavu.

"Ja osobne by som bol za to, aby to urobil, ale je to na rozhodnutí pána ministra. On má tú kompetenciu," odpovedal Šipoš na otázku, či Krajčí podpíše výnimku. Vakcína Sputnik V je podľa Šipoša novou možnosťou, ako zaočkovať ďalších ľudí. "Čakám, že pán minister sa k tomu v najbližších dňoch jasne vyjadrí," doplnil. Ak by nebol problém v koalícii a strana Za ľudí by nemala výhrady, minister by podľa neho tak urobil už dávno.

Argument Za ľudí, že Slováci by boli pokusnými králikmi, Šipoš odmietol. Upozornil, že Sputnikom sa očkuje vo vyše 25 krajinách sveta vrátane Maďarska. Diskusiu o vakcíne odôvodnil tým, že treba dať všetky argumenty na stôl a nerozhodovať za zatvorenými dverami, aby ľudia neboli zmätení.

Napätie okolo nákupu vakcíny je podľa Takáča príkladom, že vláda nevie riadiť štát. Nerozumie, že sme boli svedkami toho, ako sa koalícia hádala o nákupe vakcíny. "Keby vedeli prevziať zodpovednosť, ruskú vakcínu by nakúpili a nemuseli by o takýchto základných veciach vôbec diskutovať," skonštatoval.

Minister zdravotníctva má Šipošovu dôveru, hoci pred Vianocami na vláde nepresadil tvrdý lockdown a priznal, že jeho neprijatie bolo zlyhaním. "Musíme si uvedomiť, že nie je jediný, ktorý rozhoduje. Napríklad, vo vláde sme štyri koaličné strany. Keď ste štyria v koalícii, musíte prijať kompromis," skonštatoval.

Takáč si myslí, že Krajčí nemá čo robiť na svojej stoličke, keď si ako minister nedokáže presadiť veci v rámci vlády. "Asi tam musí prísť niekto, kto dokáže tieto kroky na vláde presadiť. Nemôžete sa vyhovárať na to, že ste štyria v koalícii. Nedokážete sa dohodnúť, a preto trpia ľudia, ekonomika a celé Slovensko," doplnil.

Poslanec Miroslav Kollár, ktorý pred pár dňami odišiel z vládnej koalície aj strany Za ľudí, sa podľa Šipoša od začiatku snažil vyhraňovať, vnímal ho ako opozičného politika. Myslí si, že by bolo fér, keby sa vzdal poslaneckého mandátu a venoval sa naplno práci primátora Hlohovca. Šipoš tiež uviedol, že je nemysliteľné, aby sme nemali predĺžený núdzový stav. "Keď ide o životy, núdzový stav je na mieste," skonštatoval. Vláda sa podľa Takáča schováva za núdzový stav, preto poslanci Smeru-SD jeho predĺženie nepodporia.

Obaja zároveň vyjadrili úprimnú sústrasť nad úmrtím poslanca NR SR Ľubomíra Petráka. "Bol to priateľ a stranícky kolega. Všetci, ktorí ho poznali, vedeli, že je to dobrý človek," povedal Takáč. Šipoš vyjadril úprimnú sústrasť za celý klub OĽANO.