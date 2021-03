"Jasne sme povedali, že premiér je pripravený odstúpiť, takže včerajšie vyhlásenie nám prišlo ako vykopávanie otvorených dverí," povedal Naď na margo utorkových slov prezidentky. Svoju moc by podľa neho mala využiť na vzbudenie dôvery.

V OĽaNO podľa neho nevidia dôvod na ďalšie debaty o odchode premiéra. Ďalšie výzvy na odstúpenie Matoviča sú podľa Naďa len zbytočným prilievaním olejom do ohňa.

Minister sa vyjadril aj k plánovaným demisiám. "Oni ohlásili už dávnejšie, že chcú podať demisiu. My sme im hovorili, nech to nerobia," povedal Naď a dodal, že podávanie demisií im príde ako teátro. Krízu chcú podľa neho vyriešiť do konca týždňa.

Dočasný minister zdravotníctva a nádejný nový premiér Eduard Heger je v súvislosti so súčasnou situáciou optimistický. "Nepotrebujeme sa nikam unáhliť, pretože chceme zabezpečiť správny chod štátu. Som rád, že na ministerstve zdravotníctva aj financií pracujeme a prinášame pomoc," povedal. K Naďovým utorkovým výrokom, že v hnutí OĽaNO Hegera považujú za možného nového premiéra, sa nevyjadril.

Minister dopravy Andrej Doležal vysvetlil, prečo mu zverili dokopy tri ministerstvá. "V prvom prípade mi telefonovala pani prezidentka a určite uznáte, že sa jej nehovorí nie. S Richardom to bolo iné, tam šlo o kontinuitu riadenia. Ale prosím vás, ja sa plnohodnotne venujem riadeniu jedného z nich," povedal s tým, že je to ministerstvo dopravy. Doležal pevne verí, že v čo najbližšom čase sa nájdu noví ministri. "Som z tohto stavu dosť znechutený a unavený," vyjadril sa k súčasnej situácii.