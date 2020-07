Zákon ako šitý na mieru pre bývalého ministra spravodlivosti a vnútra Daniela Lipšica. Aj tak sa o legislatívnej novinke hovorí. Poslanci totiž schválili, že generálny prokurátor nesmie byť dva roky pred zvolením do funkcie aktívny politik. Lipšic ukončil politickú kariéru v roku 2016 po tom, ako zrazil chodca, za čo bol odsúdený.

Daniel Lipšic môže kandidovať za generálneho prokurátora. Dodnes však nepotvrdil, či tak urobí. Zdroj: Jaroslav Novák



„Nemožno spochybniť Lipšicov morálny kredit. No od prvého dňa by bol v konflikte záujmov, lebo bol dlhé roky v politike. Bol v množstve politických káuz. Dva roky je málo na to, aby sme mohli hovoriť o tom, že je to zabudnuté,“povedal politológ Radoslav Štefančík. Najdôležitejšou zmenou v prospech Lipšica je, že na post generálneho prokurátora môže kandidovať aj osoba, ktorá na prokuratúre nikdy nerobila. Spornýbod zákona je aj v tom, že parlament môže generálneho prokurátora odvolať v prípade, ak prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. To vo svojom stanovisku skritizovala aj Rada prokurátorov: „Predstavuje to neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry.“

