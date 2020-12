Drsná reakcia Petra Pellegriniho na nariadenia vlády: Naša krajina nemá premiéra!

Premiér Igor Matovič posledné dni neprináša občanom nové informácie ohľadom koronavírusu a utiahol sa do úzadia. Aj dnes pred novinárov predstúpil ako posledný, aby skonštatoval, že lockdown považuje za svoj prehratý boj. Šéf strany Hlas Peter Pellegrini sa preto pustil nielen do Matoviča, ale aj do vládnych nariadení.