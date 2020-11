Na sociálnej sieti Instagram Droba zverejnil status. "Otvoreniu divadiel sa teším, kiná mi prídu v tejto situácii nepodstatné, ale budiž. Ale otvorené kostoly? Naozaj sú medzi top tromi prioritami? Ekonomika nám padá na hlavu a firmy, ktoré ako tak prežili prvú vlnu, čakajú, či ich druhá dorazí," napísal.

V statuse priznal, že turizmus zachránia len ťažko, ale gastro a šport ešte stále zachrániť môžu. Ako riešenie vidí, že by reštaurácie, športoviská a kaviarne otvorili.

"Veriaci sa konečne môžu ísť pomodliť, ale deti sa do školy nesmú ísť učiť. Trpia doma v izolácii a budem veľmi nahnevaný, keď sa potvrdí, že za zatvorením škôl nie je konzílium odborníkov, ale osobné pomsty," píše v statuse.

"To, čo sa u nás deje, je naozaj desivé. Malí podnikatelia, ktorí si poctivo roky budovali biznis a platili odvody štátu, sú na kolenách. Deti nedostávajú vzdelanie, napriek tomu, že minister školstva má riešenia, ako by sa do škôl vrátiť mohli. Problém asi je, že nie je zo „správnej“ strany. Ešte šťastie, že môžeme ísť aspoň do toho kostola a našou návštevou naplno rozpumpovať ekonomiku," píše Droba na záver svojho statusu.

