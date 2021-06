Členmi sú podľa jeho slov bývalí vysokopostavení činitelia domácich aj medzinárodných subjektov. „Je veľmi pravdepodobné, že na jeseň nás čaká síce slabšia, ale predsa len tretia vlna covidu. A Slovensko si už nemôže dovoliť chaos, aký sme zažívali doteraz,“ povedal Draxler. „Navyše sa začne napĺňať Plán obnovy, čo sú miliardové investície z európskych peňazí. A tu si Slovenská republika už naozaj nemôže dovoliť podnikať jednotlivé kroky bez kvalifikovanej oponentúry.“

Štáb je zostavený tak, aby mohol pomáhať občanom alebo organizáciam, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach. „Školy, ktoré si žiadajú a nedostávajú usmernenia, ako so žiakmi dobiehať učivo či sa inak vyrovnávať s následkami lockdownu. Alebo firmy, ktoré boli prípadne neférovo vyradené z poskytovania finančnej pomoci, ale nevedia sa kvalifikovane brániť,“ vysvetlil bývalý minister.

Kto je členom štábu?

Jeho poradcami sú bývalý riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčírovič, bývalý špecialista Rady Európy Roman Huňa, či komunálny politik a podnikateľ Juraj Kríž. Ďalej sú to bývalý ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a poradca ministra financií Anton Marcinčin a právnik a ekonóm Márius Hričovský, bývalý poradca ministra hospodárstva. „Už títo ľudia sú zárukou kvalitného krízového manažmentu,“ dodal, že jeho štáb do jesene výrazne porastie.

Politické aktivity a akýsi predvoj založenia novej politickej strany vylúčil. Hovorí, že ide čisto o odbornú prácu pre ľudí a aj preto členovia nie sú politici alebo politickí aktivisti. "Sú to ľudia z reálnej praxe, s obrovským profesionálnym kreditom. Budeme robiť tvrdú, ale veľmi konkrétnu oponentúru vláde, vrátane predstavovania alternatívnych technických riešení. To je to, čo nás v tejto chvíli zaujíma," uzavrel.