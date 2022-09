Na začiatku schôdze sa prezentovalo 117 poslancov. Prítomní boli koaliční aj opoziční predstavitelia. Proti otvoreniu boli iba strany ĽSNS a nezaradení poslanci mimoparlamentnej Republiky. Sloboda a Solidarita sa navyše zdržala pri hlasovaní o programe schôdze, pretože neschválili ich návrh na presunutie vybraných bodov na začiatok schôdze. Naopak, uspel procedurálny návrh Štefana Kuffu (ŽIVOT – národná strana), na základe ktorého parlament zaväzuje vládu, aby predložila plán riešenia dosahov zdražovania energií na Slovensku.

Najväčší rozruch však spôsobila iniciatíva strany Sme rodina o novelizácii ústavy. Návrh poslancov Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej by umožnil skrátiť volebné obdobie ústavným zákonom alebo referendom s účinnosťou od 1. januára 2023. Poslanec Miroslav Kollár (SPOLU) však upozornil na bizarnú chybu v návrhu: „Okrem absurdnosti tohto zdôvodnenia je toto vôbec smeroplatné, keď nepoznajú ani meno vlastného šéfa?“ V dôvodovej správe je totiž zle uvedené meno predsedu strany – Kolára len s jedným „l”. Je to ďalší trapas pre Sme rodina po tom, čo ich kandidáti v Žiline nestihli podať včas svoje kandidátky do októbrových volieb.

Po predčasných voľbách už dlho túžia opozičné strany ako Smer, Hlas, Republika a ďalšie. Tento návrh je v prvom čítaní ochotná podporiť dokonca aj Sloboda a Solidarita. Navrhuje však zmenu s dvoma bodmi a to, že referendom sa nebude dať skrátiť volebné obdobie a parlament sa bude môcť sám rozpustiť.

„V tom pozmeňujúcom návrhu si neviem predstaviť, že referendom budeme skracovať volebné obdobie. Ak sa bavíme o pozmeňujúcom návrhu, na ktorom pracujem ja, tak referendum nebude jeden z nástrojov na skrátenie volebného obdobia. Som presvedčená, že ústavnoprávne toto nie je čisté riešenie. Jednoducho sme demokracia, ktorá je zastupiteľská, nie priama demokracia, a preto toto nie je dobrý nástroj na skracovanie volebného obdobia. Navrhujem, aby sme išli skôr cestou Českej republiky, a to je skôr cesta samorozpustenia,“ vyhlásila na tlačovej konferencii bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

Na dianie v parlamente zareagoval aj Smer-SD. „To, čo vidíme v NR SR a čo sa deje v týchto dňoch, je len potvrdením tej najhlbšej vládnej krízy, akou vôbec kedy aká vláda prechádzala v histórii moderného Slovenska. V podstate z vlády zostali iba ruiny a robia všetko pre to, aby tieto ruiny chránili až do roku 2024, pričom si neuvedomujú, že v roku 2024 už ani tieto ruiny nebudú mať,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Robert Fico.

Maratón vyhlásení doplnila aj strana Hlas-SD, ktorej poslanci boli ráno prítomní a hlasovali za otvorenie schôdze parlamentu. „Schôdzu sa podarilo otvoriť, samozrejme, prezentovali sa tentoraz aj poslanci Hlasu, pretože sa vyhovelo aj našej požiadavke, aby jedným z prvých bodov bol návrh novely ústavy, ktorý do parlamentu predložil predseda Boris Kollár,“ povedal Peter Pellegrini a dodal, že „ak sa pozrieme na pozíciu strany SaS, tak zatiaľ netušíme, čo to bude za stranu. Či sa bude správať ako tá kobylka v tom videu idzem-nejdzem, pretože si musia vybrať. A zatiaľ to jasne neukázali, či sa teda zaradili definitívne do radov opozície alebo budú takým mačkopsom.“

Čo sa týka diania v parlamente, sme sa obrátili aj na politológia Jozefa Lenča. Na otázku, či je podľa neho reálne, že sa odhlasuje novelizácia ústavy, povedal: „Rozhodujúce bude to, ako sa k návrhu postaví SaS a či jej pozmeňujúci návrh, ktorým má byť pravdepodobne odstránenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom, bude akceptované ostatnými stranami, ktoré dnes deklarujú, že chcú podporiť zmenu ústavy. Keďže žijeme časy politických paradoxov, je celkom možné, že hoci návrh predkladajú poslanci Sme rodina, tak strana ako taká jednotne návrh nepodporí.”

Strana Sme rodina si tento zákon pripravila bez dohody s koaličnými partnermi. Môžeme čakať, že si počas zvyšku volebného obdobia bude každá strana robiť, čo chce? Lenč na túto možnosť hovorí: „Keďže si to viac-menej robili aj doteraz, nebude isto prekvapením, ak si budú robiť, čo chcú aj naďalej, obzvlášť, keď dnes už neplatia žiadne dohody – koaličná zmluva de iure neexistuje. Krok len potvrdzuje obavy prezieravých, že táto vládna koalícia nikdy nemala predpoklady na to, aby bola niečím iným než amatérmi organizovaným chaosom.”