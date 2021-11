Národná rada schválila návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý má umožniť polícii (PZ SR), Slovenskej informačnej službe (SIS), Vojenskému spravodajstvu (VS), prípadne aj Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať informácie od prevádzkovateľov služieb v oblasti elektronických komunikácií, a to bez súhlasu dotknutého účastníka.

Predkladateľom novely zákona o elektronických komunikáciách je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a jeho účinnosť je od 1. februára 2022. Po prijatí zákona však opozičná strana Smer-SD začala biť na poplach. Tvrdí, že Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu nejakej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môže zbierať akékoľvek informácie o občanoch Slovenskej republiky (napr. kto s kým telefonoval, kto komu posielal e-mail, prípadne údaje o účastníkoch rozhovorov). „Je to len a len bohapusté zisťovanie informácií,“ konštatoval ešte v septembri v súvislosti s návrhom zákona Robert Fico. Smer zákon aj atakoval na Ústavnom súde.

V súvislosti s prípadnými obavami, ako sa so získanými informáciami bude nakladať, prípadne či ich niekto nejakým spôsobom nemôže zneužiť, sme oslovili kompetentné inštitúcie, aby nám v tejto veci poskytli vysvetlenie. „Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) nemôže získať ani zbierať žiadne informácie o tom, kto s kým telefonoval, kto komu posielal e-mail, prípadne údaje o účastníkoch rozhovoru,“ reagoval na otázky Plus JEDEN DEŇ Úrad verejného zdravotníctva.

Podľa stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, zákon o elektronických komunikáciách okrem iného obsahuje pravidlá prístupu k údajom o účastníkoch a k údajom, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva pre oprávnené orgány štátu (PZ SR, SIS) bez súhlasu účastníka a na základe súhlasu súdu. Novou skutočnosťou je právo PZ SR, SIS, VS vo veciach týkajúcich sa obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo závažných trestných činov, ktoré neznesú odklad a súhlas súdu nemožno získať vopred, požiadať o údaje na základe žiadosti bez súhlasu súdu. Následne je orgán štátu povinný doručenie žiadosti podniku podľa predchádzajúcej vety oznámiť zákonnému sudcovi do 1 hodiny od doručenia žiadosti a bezodkladne predložiť zákonnému sudcovi žiadosť o dodatočný písomný súhlas. Ak zákonný sudca neudelí dodatočný súhlas súdu do 24 hodín od doručenia žiadosti podniku, takto získané informácie nesmú byť ďalej použité a musia byť bezodkladne zničené, o čom je bezodkladne písomne informovaný sudca.

IT odborník Ondrej Macko si, naopak, myslí, že tento zákon sa dá zneužiť. „V zákone ten legislatívny základ k tomu je, že sa môže pristúpiť k osobným údajom jednotlivých ľudí,“ konštatoval Macko. „Malo by sa viac špecifikovať, za akých okolností je to možné. To, ako je to teraz napísané, je veľmi všeobecné a dá sa potom zneužiť,“ vysvetľoval.

Macko pre náš denník povedal aj závažné slová. Tie nájdete v našej GALÉRII.