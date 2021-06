Slováci už môžu do Chorvátska vstupovať aj bez potvrdenia o teste alebo potvrdenia o očkovaní či o prekonaní ochorenia COVID-19. Po novom stačí iba občiansky preukaz alebo pas.

Chorvátsko zaradilo Slovensko medzi zelené krajiny. Informoval o tom v piatok večer (18. 6.) na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

"Napriek tomu cestovateľom do Chorvátska, aj na základe informácií od našich kolegov a kolegýň zo Zastupiteľského úradu SR v Záhrebe, odporúčame pred cestou vypĺňať formulár EnterCroatia pre ľahšie a rýchlejšie vybavenie na hraniciach," spresnil Klus. Formulár je dostupný na stránke https://entercroatia.mup.hr/.

Štátny tajomník predpokladá uvoľnenie podmienok pre Slovákov aj zo strany ďalších krajín. "Keďže sa Slovensko po dlhých mesiacoch konečne objavilo na mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ako zelené, predpokladám, že sa staneme „zelení“ aj na českom cestovateľskom semafore," dodal Klus.

To by pre občanov Slovenska znamenalo cestovanie do Česka bez akýchkoľvek obmedzení.

