Dostanú Slováci ODMENU za očkovanie? POZRITE, ktorá strana prichádza so ŠOKUJÚCIM návrhom!

Dobrým nástrojom na zvýšenie ochoty ľudí očkovať sa proti novému koronavírusu by mohlo byť odmeňovanie tých, ktorí sa dajú zaočkovať. Mohlo by ísť o príspevok na pobyt v domácich ubytovacích a gastrozariadeniach. V piatok to navrhli predstavitelia strany Aliancia, ktorá združuje strany SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť.