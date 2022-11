Dostanú podniky DOTÁCIE na vysoké ceny elektriny a plynu? TOTO je cieľom návrhu zákona! ×

Možnosti štátnej podpory podnikov by sa mali rozšíriť o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorú v stredu posunul parlament do druhého čítania. Plénum Národnej rady (NR) SR o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.