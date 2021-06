Dostanú MASTNÉ POKUTY? Okrem Čaputovej zverejnili fotky so značkami firiem aj ďalší politici!

Prezidentka Zuzana Čautová (48) sa ešte v máji dostala do problémov pre na oko nevinnú fotografiu s lyžiarkou Petrou Vlhovou (26) a jej dresom. Kameňom úrazu sa stali viditeľné značky sponzorov športovkyne. Ak by sme však chceli zákon vykladať mimoriadne prísne, podobný problém pre obyčajnú neopatrnosť by sa mohol týkať aj mnohých ďalších tvárí slovenskej politiky!