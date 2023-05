Premiér Ľúdovít Ódor (46) v pondelok „odštartoval“ avizovanú sériu stretnutí s lídrami politických strán zastúpených v Národnej rade. Predmetom ťažkých rokovaní je podpora programového vyhlásenia vlády, no premiér sa chcel zhovárať aj o možnosti vyslovenia dôvery svojej úradníckej vláde!

Hoci sám Ódor v minulosti vyhlásil, že s podporou parlamentu veľmi nepočíta, s lídrami jednotlivých strán hovoriť chce.

Predseda mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini (47), s ktorým sa premiér stretol v pondelok podvečer, očakával konštruktívnu debatu bez emócií a politických vášní. Po stretnutí vyhlásil, že strana Hlas-SD nezahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Pellegrini však deklaruje, že poslanci strany v parlamente zahlasujú za návrhy v oblasti záchrany eurofondov či ekonomiky.

predseda vlády SR odborníkov Ľudovít Ódor

Expremiér Eduard Heger (47) informoval, že s Ódorom sa stretne v utorok. „Pre nás je dôležité, aby bolo pokračovanie v reformách z Plánu obnovy, a ďalšie veci, ktoré sme ako vláda presadzovali,“ podotkol. Na rokovaní s predsedom úradníckej vlády sa zúčastní aj Igor Matovič (50), ktorý však ešte nemal dohodnutý presný termín stretnutia. A podľa vlastných slov tam ide hlavne počúvať.

V popoludňajších hodinách sa Ódor stretol s predsedom opozičného Smeru Robertom Ficom (58).

V priebehu týždňa premiér nevynechá ani stretnutie s predsedom opozičných saskárov. „Naďalej platí, že pán premiér môže pri vyslovovaní dôvery vláde rátať s hlasmi všetkých poslancov za SASKU,“ odkázal Richard Sulík (55). „Rokovať budeme v utorok popoludní. Po stretnutí budeme médiá informovať,“ odpovedal na otázky nášho denníka predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár (57).

Vymenovanie vlády

Na rokovania s premiérom sa chystá aj Veronika Remišová (46), predsedníčka strany Za ľudí. „Predpokladám, že sa budeme rozprávať o návrhoch zákonov, ktoré vláda považuje za dôležité prijať do volieb,“ odhadla exministerka. „Pokiaľ ide o dôveru vláde, počkáme si na programové vyhlásenie vlády, pretože je dôležité, čo vláda ide robiť, keďže má pred sebou ešte pol roka vládnutia,“ povedala.

Zaujímavosťou je, že Ódor má v pláne aj rokovanie s podpredsedom Európskeho parlamentu a šéfom progresívcov Michalom Šimečkom (39). "Rokovanie s premiérom Ódorom mám v utorok ráno. Teším sa na rozhovor o budúcnosti Slovenska, o upokojení situácie a opatreniach, ktoré nás posunú vpred po nekonečnom období hádok a chaosu," povedal. "Ako sme v PS opakovane avizovali, vládu pána Ódora konštruktívne podporíme. V mesiacoch, ktoré zostávajú do volieb, potrebuje Slovensko riadny a pokojný chod štátu," hovorí Šimečka.



Premiér Ľudovít Ódor a expremiér Eduard Heger

Či sa napokon Ódorovi podarí získať pre svoju vládu podporu v parlamente, si odborník odhadnúť netrúfal. „Ťažko povedať. To, čo pán Ódor robí, na prvý pohľad vyzerá rozumne, no fakt je ten, že aj samotní politici o sebe vyhlasujú, že sú proti jeho vláde v opozícii,“ vysvetlil politológ Tomáš Koziak.

„Z praktického hľadiska neexistuje dôvod, prečo by úradníkom nemali dať dôveru. Nie je tu nič, čo by im z vecného hľadiska mohli vyčítať,“ zamýšľal sa Koziak s dôvetkom, že lídri strán napriek tomu môžu mať politické výhrady. „Argumenty, ako ‚je to vláda prezidentky‘ a podobne. Klásť úradníckej vláde pod nohy polená môže mať skrátka iba politický dôvod,“ uzavrel.