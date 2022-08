Po jeho skončení to oznámil šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Potvrdil, že došlo k dohode na jednej z ôsmich požiadaviek lekárov. Na jeseň by sa tak malo zrušiť zdaňovanie vzdelávania lekárov.

heger matovic

Visolajský ozrejmil, že spolu s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO) aj ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) prebrali všetky požiadavky lekárskych odborárov.

"Prvý pozitívny výsledok je v tom, že sme sa na jednej dohodli. A to je zrušenie zdaňovania vzdelávania lekárov, ktoré je diskriminačné," povedal. Pri ostatných požiadavkách podľa jeho slov odborári žiadali písomnú zábezpeku, že budú plnené.

Na snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský

"Na túto písomnú zábezpeku plnenia požiadaviek čakáme do najbližšieho stretnutia." V súvislosti so zvyšovaním platov nedostali podľa Visolajského žiadne konkrétne čísla či návrhy. "Zatiaľ nám bolo povedané, že sa rysujú dve cesty na splnenie tejto požiadavky, ale ministerstvo financií, zdravotníctva aj premiér si vypýtali čas na analýzu," priblížil Visolajský.

Podľa jeho slov má ísť o dva varianty v istých finančných objemoch. "Konkrétnosti nevieme, to nám bude tiež predstavené na najbližšom stretnutí," doplnil. Šéf LOZ potvrdil, že odborári sa ďalšieho rokovania zúčastnia, lekári sú však podľa jeho slov aj naďalej pripravení podať výpovede.

"Naše výpovede zastaví len to, keď vláda začne zlepšovať veci v zdravotníctve," doplnil. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek rokovalo na Úrade vlády SR o niečo dlhšie, pretože problematika sestier je podľa jeho predsedníčky Moniky Kaveckej najvypuklejšia.

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger

"Môžem s plným vedomím a svedomím odprezentovať, že táto problematika sa rieši. A rieši sa tak, aby mzdové ohodnotenia boli motivujúce a aby sme zabezpečili dostatok personálu." Bližšie podrobnosti uviesť nechcela.

"Čo nie je dohodnuté, nie je platné, ale dúfam, že v blízkej budúcnosti to bude potvrdené," skonštatovala. Rokovania so sestrami majú podľa Kaveckej pokračovať intenzívnejšie než s lekármi. "Čiže nie len v pondelok, ale my sa tu budeme stretávať viac," priblížila s tým, že vzhľadom na rozsah problematiky na spoločných rokovaniach nedostávajú potrebný priestor.

Myslí si, že dohoda by nemala padnúť neskôr než pri lekároch. "Priebeh rokovaní nebudeme komentovať, dôležité sú pre nás až výsledky," vyhlásila po stretnutí hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková. Potvrdila, že diskusia bola konštruktívna a ďalšie stretnutie sa uskutoční na budúci týždeň.