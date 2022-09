Finančníka Haščáka polícia zadržala ešte v decembri 2020, keď do sídla Penty nabehli desiatky ozbrojených kukláčov. Obvinený bol z legalizácie príjmu z trestnej činnosti a podplácania. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho vzal do väzby, aby ho Najvyšší súd (NS) 7. januára 2021 prepustil na slobodu. Generálny prokurátor (GP) Maroš Žilinka (52) následne zrušil Haščákovo obvinenie. „GP sa stotožnil s názorom NS, že orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť také dôkazy, ktoré by umožňovali vyvodiť podozrenie, že obvinení sa dopustili skutkov tak, ako sú im kladené za vinu,“ píše sa v uznesení GP. Nezákonnosť Haščákovho obvinenia následne konštatoval aj dovolací senát Najvyššieho súdu.

Haščák sa rozhodol bojovať za spravodlivosť a žiadal, aby sa mu Slovensko prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR ospravedlnilo za nezákonné obvinenie, zadržanie a väzbu. V opačnom prípade by chcel od našej krajiny náhradu škody vo výške až 16,8 milióna eur. MS sa po zvážení situácie Haščákovi ospravedlnilo, listinu podpísal štátny tajomník Ondrej Dostál.

Vzniknutú situáciu okamžite zneužil na ďalší útok proti strane SaS minister financií Igor Matovič. „Ondro na rozlúčku. Štát sa ospravedlnil Haščákovi. Ospravedlnenie podpísal nominant SaS Dostál,“ napísal v statuse na sociálnej sieti po rozhodnutí. Nasledujúci deň jeho štipľavú poznámku komentoval aj samotný odchádzajúci štátny tajomník: „Bol to len ďalší z jeho zlomyseľných kopancov.“ Dostál podotkol, že MS sa žiadosťou Haščáka zaoberalo podľa zaužívanej praxe, lebo si vyčíslil škodu od 13 až 16 miliónov eur. Ospravedlnenie znamená, že štát nebude platiť ani euro. Podľa neho ministerstvo konštatovalo, že došlo k zásahu do práv žiadateľa. „My sme sa ospravedlnili za uznesenie o vznesení obvinenia a za uznesenie o vzatí do väzby,“ zdôraznil s tým, že rezort sa neospravedlnil za Haščákovo trestné stíhanie.

Žiadosť bola podaná 25. marca, rezort mal šesťmesačnú lehotu. Tá by uplynula na budúci pondelok. „Bola to možnosť, ktorú sme preferovali. Domnievali sme sa však, že štát uprednostní súdny spor. Chcel by som vyzdvihnúť rozhodnutie MS, ktoré považujem za správne a zodpovedné vo vzťahu k verejným financiám. Bolo to aj morálne, lebo je nemorálne stíhať niekoho bez zákonných dôvodov,“ povedal Haščákov právny zástupca Peter Kubina pre TA3.

