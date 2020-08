Na sociálnej sieti sa totiž Matovič pochválil celkom vtipným statusom, ktorým okomentoval originálne raňajky, ktoré mu s láskou vypestovala vlastná mama. „Čo by ste povedali na to, ak by sa vám ráno vaša polovička takto milo prihovorila: „Dnes budeš mať na raňajky figu borovú!”začína svoje ranné rozprávanie premiér.

„Asi 99,99 % by vás bolo smutných a prekvapených, čo je polovička hneď z rána taká bojovná ... ALE len pár z vás by vedelo, že blízko Trnavy je krásna dedinka meno Borová nesúca a už úplné minimum by vedelo, že moja mamča aj s ujcom tam v babičkinej záhrade figu pestujú ... originál figu borovú,“chváli sa Matovič, ktorý sa v statuse priznáva, že takéto raňajky ešte nikdy nemal. „Tak kým odvahu naberám, tento statusík som napísal, aby ste vedeli, že keď vám niekto nechce rozumieť, neznamená to, že je zlý, len možno ešte nevie to, čo vy už áno,“uzavrel. Celý status Igora Matoviča, ako aj fotografiu originál "figy borovej" nájdete v galérii.