V dôsledku pandémie padá na kolená množstvo jednotlivcov, firiem či organizácií. Okrem iného sa to týka aj rôznych neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom. Výnimkou nie sú ani tie, ktoré zabezpečujú právnu a psychologickú pomoc nielen ženám, ale aj ich deťom. Mnohé neziskové organizácie pritom ženám zabezpečujú aj ubytovanie. Tie totiž aj počas pandémie volali na krízové linky pomoci tak, že sa pred násilníkom zatvorili do skrine a často aj s malým dieťaťom.

Tieto skutočnosti potvrdil aj Marek Madro z krízovej linky IPčko, ktorá poskytuje psychologickú pomoc. "Odísť od násilníka je prvý krok, ale často najťažší,"povedal v podcaste Lužifčák. Bez nevyhnutných finančných prostriedkov však nebudú mať kam odísť a kde nájsť pomoc.

Premiér pomôcť chce, ale nemá ako

V roku 2016 dofinancoval bezpečné ženské domovy expremiér Robert Fico, pričom na to použil rezervu predsedu vlády. Aktuálne však premiér Igor Matovič v rezerve dostupné finančné prostriedky nemá. Práve pod dôvodom preiehajúcej pandémie sa však stoplo doplnkové financovenie, teda projekty. Nórske fondy, ktoré mali túto iniciatívu prebrať, však ešte nie sú podpísané. Ak by k podpisu aj došlo, tak organizácie nebudú môcť o peniaze požiadať najbližšieho pol roka.

Podľa našich informácií je aj to jeden z dôvodov, prečo premiér Igor Matovič zadal ministrovi financií "domácu úlohu". Ak by totiž Eduard Heger našiel 3 milióny, ktoré by previedol do rezervy predsedu vlády, premiér by zariadenia pomoci dofinancoval.

Ministerstvo financií sa nám do uzávierky nevyjadrilo.

