Vyplýva to z dlhodobého plánu rozvoja podpory obrany štátu, ktorý v stredu schválila vláda. Prerokuje ho aj parlament."Dlhodobý plán aktualizuje dlhodobé požiadavky a priority Ozbrojených síl SR na rozvoj podpory obrany štátu," uviedol predkladateľ. Ako vysvetlil, podpora obrany štátu je okrem ministerstva obrany zabezpečovaná aj ďalšími ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Stanovené dlhodobé ciele a postupy na rozvoj jednotlivých oblastí budú rozpracované v strednodobom pláne rozvoja. Prvýkrát má byť predložený ešte tento rok a následne každé dva roky.

VIDEO: Posledné dni slovenských stíhačiek MIG-29 vo vzduhu! (august 2022)

V rámci udržiavania a rozvoja obrannej infraštruktúry sa plánuje napríklad postupne zvyšovať energetickú hospodárnosť a efektívnosť hlavného miesta riadenia obrany štátu. Plán obsahuje aj cieľ do roku 2024 zabezpečiť obrannú infraštruktúru pre stále pôsobenie jednotiek NATO na území Slovenskej republiky.

Pre potreby rezortu obrany sa má do roku 2024 zabezpečiť do 7095 lôžok na komplexnú zdravotnú starostlivosť. Ďalším navrhovaným opatrením je do roku 2024 preveriť schopnosť zostaviť vojnový štátny rozpočet formou cvičenia a do roku 2026 vykonať na základe záverov nápravné opatrenia.

Mig-29 / ilustračný záber Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák

Ambíciou je tiež zlepšiť podmienky na využitie výskumných a vývojových kapacít slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu. Od roku 2024 by chcel rezort vyčleňovať 4 milióny eur na vedu a výskum a každý nasledujúci rok sumu zvyšovať o 500 000 eur.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: Róbert Fritz

Do roku 2026 by sa mohol vykonať účelný výskum a vývoj napríklad v oblastiach zelenej obrany, znižovania environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených síl, umelej inteligencie či bezpilotných systémov a obrany proti nim. Do roku 2035 navrhujú výskum a vývoj zameraný na prelomové technológie (EDTs) so zameraním na veľkokapacitné dáta a pokročilú analytiku, umelú inteligenciu vo vojenstve a autonómne systémy.

Prečítajte si tiež: