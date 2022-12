Uznávaný odborník na infektológiu a tropickú medicínu, profesor Vladimír Krčméry († 62), nečakane odišiel z tohto sveta 20. decembra. Od tej doby už vyjadrili hlboký zármutok mnohé osobnosti, ktoré opísali to, aký bol Krčméry skvelý a nápomocný človek. Krásne spomienky na profesora má aj exprezident Andrej Kiska, ktorý ho poznal osobne, a tak ho jeho smrť veľmi zobrala.

Exprezident začal svoj status na sociálnej sieti, ktorým dal poctu Krčmérymu, veľavravne: „Ochota obetovať seba samého za šťastie druhých a obrovskú lásku k bohu. Taký bol profesor Krčméry.“ Nebohý odborník nedbal podľa Kisku na svoju únavu, ani na choroby, ktoré ho trápili a znepríjemňovali mu život a naopak, pomáhal, organizoval a inšpiroval druhých. „Svoj život oddal pomoci druhým, najbiednejším z biednych. Pracoval v Keni, Kambodži, Sudáne. Doma sa zasadzoval za očkovanie, za pomoc migrantom,“ dodal exprezident.

Kiska sa rozpamätal aj na jednu pracovnú cestu do Kene. Krčméry mu tam večer rozprával o práci mladých slovenských lekárov v Afrike. „Sú to anjelíci. Predĺžené božie ruky.´ On sám bol tou rukou. Silnou, mocnou rukou, ktorá menila svet a nás všetkých k lepšiemu,“ napísal rozcítený exprezident, ktorý sa sám venuje dobročinnosti.

Bývalá hlava štátu sa ale zamyslela, kto dokáže pomáhať tak, ako to robil Krčméry, a preto mu poslal do neba jasný odkaz: „Drahý Vlado, neviem, čo sa po smrti deje. Ale som na sto percent presvedčený, že Tvoja duša je presne tam, kam si zaslúžila prísť. A že je tam krásne. Knihu činov, ktorú si počas svojho života napísal, asi nikto z nás nedokáže prekonať. Česť Tvojej pamiatke!“