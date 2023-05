Ukončenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom označil Hlas-SD za "pomník neschopnosti" a zlyhanie vlády. "Svojim cynizmom spôsobili, že podnik, v ktorom sa spája tradícia, zručnosť našich ľudí a modernosť, skončil. Ohrozili tým aj výrobu hliníka pre Európsku úniu, ktorá je tak odkázaná na iné štáty," skonštatoval Pellegrini.

"Žiaľ, táto fabrika neprežila obdobie Matovičovej a Hegerovej vlády," uviedol zo Žiaru nad Hronom Pellegrini. Hliník podľa neho predstavuje kľúčovú komoditu a je materiálom, ktorý bude v budúcnosti stále extrémne žiadaný a ťažiskový. "Ja preto nerozumiem, ako mohla vláda Slovenskej republiky dopustiť, že sa na jej území prestane vyrábať hliník," podotkol Pellegrini.

"Dnes je Sviatok práce, dnes tu so mnou a s mojimi kolegami mohlo stáť 300 ľudí, ktorí by tu boli oslavovali to, že majú prácu," povedal šéf Hlasu-SD, podľa ktorého je tu namiesto nich iba 300 prázdnych prilieb, ktoré v hlinikárni ostali po ľuďoch, ktorí prišli o prácu. Prilby boli rozmiestnené po zemi aj vo vreciach za členmi Pellegriniho strany.

Hlas-SD dal i verejný záväzok, že výrobu hliníka v Slovalcu v prípade úspechu v nadchádzajúcich voľbách obnoví. Presadiť chce silný štát, ktorý bude mať kontrolu nad energetickými závodmi a potravinovou politikou tak, aby ľudia neboli sociálne ohrození. "Nemôže sa stať, že vyrábame lacnú elektrinu na Slovensku a spätne ju draho nakupujeme v zahraničí," dodal Pellegrini.

Hlinikáreň Slovalco pôvodne prevádzkovala 226 elektrolýznych pecí, výrobu utlmila vlani v auguste. Rozhodnutie odstaviť aj posledné pece na výrobu primárneho hliníka odsúhlasili začiatkom januára akcionári spoločnosti. Rozhodnutie podnik vysvetľoval reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie zo strany štátu určené pre energeticky náročný priemysel.

Počet zamestnancov v Slovalcu sa v dôsledku odstavenia pecí postupne znižoval zo 450 na približne 150. V podniku naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti je svetový hliníkový gigant Norsk Hydro, menšinovým spoločnosť Penta Investments.