Poslankyňa Za ľudí Vladimíra Marcinková sa už mesiac teší zo svojej dcérky Liny. Tentokrát sa so svojimi fanúšikmi podelila o skutočne intímnu fotku, ktorá vznikla len pár minút po pôrode.

Mladá poslankyňa sa na sociálnej sieti priznala, že presne mesiac jej trvalo, kým pôrod spracovala. "Veru, aj mňa 9 mesiacov veľmi zaujímalo, aké to bude. Robila som všetko pre to, aby som rodila prirodzene. Dnes je prirodzený pôrod tak glorifikovaný, že v prípade, ak žena musí rodiť cisárskym, alebo pôrod vyvolávajú, alebo dostane epidurál, nečudo, že niektoré prepadnú pocitom zlyhania," napísala s tým, že každá matka chce od začiatku to najlepšie pre svoje dieťa, čo je aj prirodzený pôrod.

Pôrod Marcinkovej musel byť umelo vyvolaný. " Mala som vysoký tlak a veľké bábo. Dostala som tabletku, ktorá expresne rýchlo privolala čo mala- kontrakcie," opisuje krušné chvíle. Pôrod nakoniec trval päť hodín. "Úplne zreteľne si pamätám len niektoré momenty," dodala. Jedným z nich je napríklad moment, keď jej manžel Tomáš pustil pieseň, ktorú dcérke púšťala ešte pred narodením. "Pohľad, ktorý som si vymenila s mojou doktorkou, keď mi malú podali a povedali, že je v poriadku," spomenula ďalší moment.

Poslankyňa rada spomína aj na personál nemocnice, ktorý ako napísala, odviedol skvelú prácu a bol mimoriadne ochotný a najmä milý. Jedným z nich bola aj zdravotná sestra. "Mladé dievča, ktoré bolo vedľa mňa prvé minúty po tom čo mi priniesli Linu. Pomáhala mi ju chytiť, prisať na kojenie a povzbudzovala ma, že to zvládnem, aj keď sa mi triasli ruky a vôbec som si neverila," napísala poslankyňa.

Aj mesiac po pôrode je Marcinková pri spomínaní rozcitlivená a dokonca aj počas písania statusu si poplakala. "Lebo áno, pôrod bolí, aj to po ňom bolí, aj kojenie, sedenie, chodenie bolí, ale na tú bolesť človek dostane najväčšie anestetikum aké existuje- pohľad na svoje dieťa," dodala na záver.