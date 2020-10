Interrupcie boli na pretrase už počas semptembrovej chôdze Národnej rady. Hlasovanie sa však nepodarilo ukončiť, viacero poslancov ho totiž bojkotovalo. Počas tejto schôdze bolo opätovné hlasovanie o návrhu až v 44. bode programu, no poslanci o ňom hlasovali hneď v úvode rokovania. Aj to zburcovalo čerstvú mamičku Vladimíru Marcinkovú, aby na poslednú chvíľi prišla do parlamentu a podporila svojich kolegov, ktorí sú proti novele zákona.

Marcinková sa o náhlom zmene programu dozvedela až o tretej popoludní. A ako sama priznávala, ostala v šoku. "S malou som bola sama. Dve hodiny do hlasovania. Manžel v Česku, mama aj svokra na východe. Chcem ísť zahlasovať, ale kam ju dám," vysvetlila na sociálnej sieti. Dcérku totiž do parlamentu vziať nemohla kvôli pandémii koronavírusu a nariadeniam s ňou súvisiacimi. "Čo zmôže jeden hlas. Nemám šancu stihnúť nakojiť ju, prebaliť, prezliecť, uspať, seba upraviť. Nejdem. Budem doma a basta," rozmýšľala spočiatku.

Nakoniec však zmenila svoje rozhodnutie. "O 5 minút na to som volala môjmu asistentovi Jakubovi, že potrebujem neštandardnú pomoc. Nedalo mi to," opisovala krušné chvíle. Bábäto zaspalo, poslankyňa sa nahodila do "parlamentného" a šlo sa. Marcinková sa spočiatku upokojovala, že štandardné hlasovanie netrvá viac než hodinu, nakoniec trvalo tri. Lina však celý čas prespala. "Ešte nikdy mi popoludní tak dlho nespala. Asi chcela dať mame lekciu, že jeden hlas, môže niekedy lámať palicu, a nemám sa vopred vzdávať," dodala.

Počas hlasovania bolo prítomných 117 poslancov, za novelu hlasovalo 58 a proti nej 45 poslancov. Vstúpencom zákona tak chýbal jediný hlas na to, aby sa novela odklepla. Presný výsledok hlasovania poslancov nájdete v galérii.

Mohlo by vás zaujímať: