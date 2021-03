28. marec sa nesie v znamení Dňa učiteľov. Triedy i školy sú zatvorené, a absolútna väčšina detí je odkázaná na online výučbu vo svojich domovoch - to všetko kladie značné nároky na žiakov, učiteľov i rodičov. Uvedomuje si to aj Zuzana Čaputová, ktorá všetkým pedagógom ďakuje za to, že sú v tom s nami.

"Pri príležitosti dnešného Svetového dňa učiteľov chcem našim pedagógom poďakovať za to, že sú v tom všetkom spolu s nami," píše prezidentka na sociálnej sieti. Celé znenie statusu nájdete v galérii.

"V boji s vírusom sme taktiež pochopili, ako veľmi potrebujeme špičkových vedcov a odborníkov. Títo ľudia boli pred rokmi sami žiakmi, sedeli v školských laviciach a stretli učiteľa, ktorý v nich kultivoval schopnosť mať otvorené oči, myseľ a zapálil v nich túžbu po poznaní. Vďaka týmto poznatkom budeme schopní zachrániť obrovské množstvo ľudských životov." píše ďalej v statuse na facebooku. Celé znenie statusu nájdete v galérii.