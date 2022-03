Štyri rodiny z Ukrajiny, ktoré prišli do obce Kurimka v okrese Svidník a prichýlili ich manželia Jaroslav Džoganík a Svitlana Pachomová, veria, že vojna nepotrvá dlho a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov. Manželia prijali okrem svojej dcéry s dieťaťom aj ďalšie tri ženy s deťmi i súrodenca jednej z nich.

"Žili sme s manželom a deťmi v Kyjeve. Pripravovali sme sa na to, že sa niečo udeje, už pár dní predtým. Boli sme zbalení. Ráno 24. februára som sa zobudila na výbuch a signalizáciu. Mali sme šťastie, že bývame na okraji Kyjeva a mohli sme rýchlo odísť," uviedla pre TASR Aľona Paniotová, ktorá je na Slovensku prvýkrát.

Keď sa situácia upokojí, chceli by sa vrátiť na Ukrajinu. Ako povedala, má však zodpovednosť za deti. S manželom je v kontakte. Momentálne je v Užhorode. Uvidí sa, či bude musieť ísť bojovať.

Dcéra manželov Džoganíka a Pachomovej Lada Endresen sa narodila v Užhorode. V Kyjeve študovala tlmočníctvo a prekladateľstvo anglického jazyka a neskôr detskú psychológiu.

"Ráno, keď vypukla vojna, som si prečítala SMS správu od známej, ktorá mi napísala, že u nich už lietajú rakety. Trikrát sme sa snažili prejsť hranicu, ale bolo tam veľa ľudí, tak sme to odložili vždy na ďalší deň," priblížila Endresen. Ako povedala, všetky jej plány boli spojené s Kyjevom. Napriek tomu sa tam už nechce vrátiť a uvažuje sa presťahovať do inej krajiny.

Kaťia Smuk bola do 22. februára spolu s rodinou u známych v Tallinne v Estónsku. Manžel jej neodporúčal, aby sa vrátili na Ukrajinu, lebo je to už nebezpečné. Napriek tomu sa však vrátili.

"Do poslednej chvíle som neverila, že v 21. storočí môže dôjsť k vojne. Ráno ma zobudila kolegyňa s tým, že ak chceme odísť, nech ideme, lebo u nich už lietajú rakety. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale nechcela som zničiť svojim deťom psychiku," povedala Smuk s tým, že vzala aj svojho 16-ročného brata a odišli na Slovensko. Chce ísť ďalej do Krakova alebo Tallinnu a keď sa skončí vojna, vrátiť sa na Ukrajinu.

