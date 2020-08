Zmajkovičová sa na sociálnej sieti rada pochváli so svojimi radosťami. Najväčšou z nich je jej malá vnučka Zoe, ktorú má exposlankyňa nadovšetko rada. V statuse s názvom “Emócie lásky“ prezradila, ako sa cíti pri svojej vnučke: „Pohltená emóciami som pri tom, koho milujem, v priebehu milisekúnd, a tak rýchlo a nekontrolovateľne, že si to ani neuvedomujem. A to je krásne na láske. Nezáleží na tom, či je to láska k dieťaťu, či k dospelému.“

Zmajkovičová prezradila aj to, že na ceste zo svojich hravých rokov mladosti na ceste do dospelosti nestratila emócie. „Ak ich na tejto ceste stratíte, tak ich znovu už nepozbierate,“ napísala exposlankyňa.

„Svoju vnučku Zoe si užívam so všetkým, čo patrí k radostiam i povinnostiam mňa ako babiny. Monika Beňová je len o pár rokov mladšia a svoju dcéru Leu si bude užívať so všetkými radosťami a starosťami s láskou doživotne,“ napísala na sociálnej sieti Zmajkovičová. Jej záverečné slová určite dojmú aj samotnú Beňovú: „Teším sa spolu s ňou, a tak, ako som jej napísala, prajem jej to a je to jej skvelé a obdivuhodné rozhodnutie. Ale ak je láska, nie je čo riešiť.“