Bittó Cigániková hneď z úvodu svojho príbehu šokovala tým, kde vyrastala: „Bývala som pri Pentagone. V prostredí plnom alkoholu, drog a násilia.“ Bratislavčania vedia o čom hovorí. Pentagon je od minulosti neslávne slávnou budovou, ktorá je známa kvôli drogovým dílerom, kriminálnikom a iným problémovým skupinám ľudí. „Jedna skupina mojich kamarátov z detstva je buď závislá, alebo zavretá. A tá druhá, bohužiaľ, mŕtva,“ šokuje Bittó Cigániková s tým, že na vlastné oči videla pri Pentagone aj vraždu.

Poslankyni bola v tom čase veľkou oporou mama, ktorej ona sama v drsnej bratislavskej štvrti pomáhala: „Mamina musela makať za dvoch, aby sa postarala, a tak som sa jej snažila pomôcť. Popri škole som brigádovala v pokladni.“ Tímlíderka si myslí, že práve vďaka rodinnej súdržnosti a láske neprepadla alkoholu alebo drogám: „Tam niekde sa zrodila tá bojovníčka, ktorá sa rozhodla, že nebude robiť veci preto, lebo niekto iný si to praje, ale preto, lebo si myslí, že sú správne.“

Teraz Bittó Cigániková študuje už tretiu vysokú školu podľa jej slov preto, aby mohla byť v praxi pri pacientoch, ako zdravotná sestra každý deň. Takto totiž vraj bude lepšie chápať, ako vie zdravotníctvu pomôcť v parlamente. „Bojujem v parlamente aj za nás ženy. Proti tmárom, ktorí chcú rozhodovať o našich životoch a telách. Bez toho, aby o nás čokoľvek vedeli,“ povedala poslankyňa.

„Nie je to vôbec ľahké, ale naozaj mi záleží na tom, aby ste mi rozumeli, aby ste ma spoznali a chápali, prečo som niekedy príliš emotívna, hlučná a vezmem si slovo aj keď mi práve nepatrí,“ povedala Bittó Cigániková s tým, že si podporu ľudí o to viac váži. Na záver svojho videa SaSkárka povzbudila ľudí s neľahkými osudmi: „Keď som to ja s mojim príbehom dokázala, dokáže to ktokoľvek. Sme v tom spolu.“

Pozrite sa v galérii, ako vyzerali naši politici ako deti.