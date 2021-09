Generála Milana Lučanského († 51) si Slovensko pamätá ako bojovníka proti hrubokrkej mafii z deväťdesiatych rokov. No jeho rodina a priatelia predovšetkým ako milého a láskyplného muža. Prázdno po smrti generála stále cítia predovšetkým jeho najbližší. Manželka Milana Lučanského si na neho zaspomínala dojemným listom, ktorý však k nemu nikdy nedorazil.

Lučanského zadržali 3. decembra minulého roku. Od tej doby ostalo v jeho rodine prázdno. Obrovský smútok ale prišiel 30. decembra, keď sa verejnosť dozvedela o jeho samovražede. Počas času strávených za mrežami sa mu rodina snažila doručiť dopisy, ktoré by ho aspoň trošku potešili počas dlhých dní medzi štyrmi stenami. Jeden z nich teraz rodina zverejnila.

„Je to 10 dlhých mesiacov a Ty nám stále chýbaš,“ napísala manželka na sociálnej sieti s tým, že pripomenula listy, ktoré mu posielala a nikdy ich nedostal. V statuse poukázala na krásnu báseň, ktorá Lučanskému smerovala do Ústavu na výkon väzby, no nikdy si ju nemal možnosť prečítať: „Tak aspoň takto jedna báseň pre TEBA, tak aktuálna pre nás všetkých v dnešnej dobe...“

Smutné je, že v dopise do väzby, ku ktorému bola báseň priložená, Lučanského manželka poukazuje, ako zle vníma to, že list bude čítať niekto iný: „Je mi naozaj ťažko písať za predstavy, že tento list otvárajú cudzie ruky, ale ináč to asi nejde. Úmyselne nepíšem otázniky, lebo nečakám odpoveď. Takže dnes začnem radšej básňou.“