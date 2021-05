Ako skonštatovala pri stredajšej návšteve, po vzniku pracoviska sa podarilo znížiť úmrtnosť detí s vrodenou srdcovou poruchou z 15 percent na tri percentá. Vyzdvihla tiež dôležitosť včasnej diagnostiky.

Každoročne sa na Slovensku narodí okolo 400 detí s chorobami srdca. "Chcem poprosiť všetkých lekárov-gynekológov, aby v rámci preventívnych vyšetrení, keď sledujú zdravie plodu, sa zamerali aj na diagnostiku tohto ochorenia, teda na diagnostiku srdcových chorôb," vyhlásila prezidentka. Zároveň povzbudila budúce mamy, aby si takéto vyšetrenie vyžiadali.

"Boli by sme radi, keby sa bábätká s vrodenou srdcovou chybou z celého Slovenska dostávali k nám v čo najlepšom stave," načrtol primár kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra NÚSCH Matej Nosáľ. Keby sa ochorenia srdca diagnostikovali u väčšiny detí ešte pred narodením, mohli by podľa neho s budúcimi rodičmi hovoriť o tom, čo ich čaká. Vhodné by tiež bolo, keby sa pôrod uskutočnil čo najbližšie k centru.

Primár ocenil aj spoluprácu s NÚSCH, vďaka ktorej sa nové kardiocentrum podarilo vybudovať. Je jediné svojho druhu na Slovensku. "Sme pyšní a spokojní, že po dlhých rokoch veľkého úsilia sa podarilo problematiku vrodených chýb srdca dostať do moderného centra, kde sa môžu realizovať všetky úkony, ktoré sú potrebné, od diagnostiky, vrátane prenatálnej, až po realizáciu najťažších operácií vrodených srdcových chýb pod jednou strechou," skonštatoval.