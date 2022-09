Už skoro ráno stáli pred budovou Národnej rady desiatky záujemcov, ktorí si prišli pozrieť tradičné Dni otvorených dverí. Účastníkov v budove parlamentu privítal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Vo svojom príhovore vyzdvihol spomienku na 30. výročie prijatia Ústavy SR.

Počas dňa si návštevníci DOD mohli pozrieť priestory parlamentu i hradu, ktoré inak nie sú bežne sprístupnené verejnosti. "Môžete nahliadnuť do veľkých reprezentačných sál vyzdobených pravým zlatom, v ktorých ako predseda parlamentu prijímam najvýznamnejšie zahraničné delegácie a kde sa udeľujú vysoké štátne vyznamenania či konajú štátne recepcie," priblížil Kollár. Zároveň bola pripravená aj prehliadka vojenskej a policajnej techniky i viaceré ukážky obranných a záchranných zložiek.

1. septembra sa konal Deň otvorených dverí Národnej rady SR, ktorý bol spojený s 30. výročím prijatia Ústavy SR. Na snímke je Boris Kollár, ktorý sprevádzal návštevníkov v pléne NRSR. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Návštevníci tiež mohli položiť otázky či sa porozprávať s poslancami Národnej rady, ktorí mali pripravené stánky na Západnej terase Bratislavského hradu. Medzi návštevníkmi bolo aj veľa dôchodcov, ktorí sa prítomným politikom aj poslancom posťažovali na nedostatočné opatrenia v súvislosti so zdražovaním a energetickou krízou. Vadí im predovšetkým to, že vláda sa viac venuje pomoci Ukrajine, ako vlastným občanom.

Deň otvorených dverí Národnej rady SR. Na snímke stánok OĽANO, v popredí poslanec hnutia Jozef Pročko. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Mali by chodiť medzi normálnych, obyčajných ľudí, ale asi sa boja. Mali by si vypočuť, čo tí ľudia rozprávajú,“ myslí si jedna z dôchodkýň. „Politik ide na večeru a 400 euro nechá na večeri, a my máme z 300-400 eur platiť všetko, lieky, energie, telefón atď...Nech si vyrátajú, koľko máme na deň peňazí," odkázali vláde.

Podpredsedníčky mimoparlamentnej strany Hlas-SD Zuzany Dolinkovej sme sa pýtali, na čo sa im najviac sťažovali ľudia v súvislosti s vládou. „Na dnešnom Dni otvorených dverí Národnej rady sme počuli klasicky tie isté problémy, ako keď chodíme po regiónoch. Ľudia sa sťažujú na vysoké ceny energií, potravín, na zdražovanie, dôchodcovia na nízke dôchodky, a že naša vláda tento ich problém nerieši. Trápi ich to, že vláda sa zaoberá sebou a nie potrebami občanov,“ odpovedala Dolinková. VIAC VO VIDEU:

Pri stánku OĽANO sme sa poslanca Györgya Gyimesiho pýtali na to, ako hodnotí aktuálnu situáciu vo vládnej koalícii a správanie SaS. „Strana SaS pokračuje v tom, v čom začala začiatkom leta a to je povalenie tejto vlády za každú cenu," povedal nám politik na rovinu. Podľa Gyimesiho SaS kašle na ľudí, na energetickú krízu, zbavujú sa zodpovednosti a utekajú z boja. V súvislosti s aktuálnou vládnou krízou odpovedal: „Naši voliči unisono tvrdia to, aby sme nepoľavili, a aby Igor Matovič zostal ministrom financií". VIAC VO VIDEU:

