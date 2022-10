Občianska platforma Generácie sa zamerala na tri oblasti, ktoré podľa nej narobia viac škody ako úžitku. "Rodičovský dôchodok je nesystematická dávka, aktuálna dôchodková hodnota (ADH) môže znížiť novopriznané dôchodky a diskriminačný je spôsob priznania dôchodku po 40 rokoch práce," vymenúva šéfka platformy Generácie Mária Beladič Rašlová.

Šéfka platformy Generácie Mária Beladič Rašlová oslovila odborníkov a tí poukázali na nedostatky novely zákona o sociálnom poistení.

"Rodičovský dôchodok sa pokúšali zaviesť v 20 krajinách Európy, ale v podstate v každej stroskotal na troch veciach," upozorňuje platforma Generácie. Oslovila odborníkov z oblasti práva a ekonómie a zhrnula ich poznatky.

Odborníci, ktorých oslovila platforma Generácie, ale nechcú byť menovaní - sú to právnik v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, poistný matematik, ekonóm a analytik - takisto nesúhlasia so zavedením rodičovského dôchodku. "Ide o priamu diskrimináciu vzhľadom na status dieťaťa, napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, pre ktoré nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, sociálneho pôvodu, prípadne úmrtia dieťaťa, resp. jeho nezamestnanosti, ako aj veľkej byrokratickej náročnosti voči Sociálnej poisťovni a ohrozenia dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému," vysvetľujú. Rodičovský dôchodok je podľa nich diskriminačný, keďže niektorí naň nemusia dosiahnuť, hoci na tom nemajú vinu.

Ďalší negatívny rys rodičovského dôchodku je jeho rodová podmienenosť. Na základe výpočtu priemerného rodičovského dôchodku sa dá dokázať, že priemerný vyplácaný rodičovský dôchodok rodičom, ktorí vychovali dcéru, bude nižší o viac ako 6 eur oproti rodičom, korí vychovali syna.

Podmienkou poskytovania rodičovského dôchodku je existencia dôchodkovo poistených detí, vykonávajúcich zárobkovú činnosť v Slovenskej republike. Pri tomto ide o porušenie zásady rovnakého zaobchádzania už len z toho dôvodu, že deti pracujúce a dôchodkovo poistené v EÚ sú z tohto vylúčené. Čiže ich rodičia nedostanú rodičovský dôchodok.

Exminister Jozef Mihál stvrdo pustil do rodičovského dôchodku.

Rodičovský dôchodok kritizuje aj bývalý minister práce Jozef Mihál. Ako napísal na facebookovom profile Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála: "Nie som odborník na ústavné právo, ale mám za to, že je to protiústavné. Ako môže mať dôchodca určené nejaké nároky na základe toho, kde pracuje a koľko zarába jeho dieťa? Jeho dieťa má svoj život, slobodne sa o sebe rozhoduje, jeho rodič za neho mal zodpovednosť, kým bol nezaopatrené dieťa - ale každý dospelý človek je už zodpovedný sám za svoje činy. Rodič nemôže za to, že jeho dieťa pracuje v zahraničí, alebo je záchranárom, či vojakom, a nemôže ani za to, že v 25 rokoch sa stal jeho dieťaťu vážny úraz a odvtedy nepracuje. Nehnevajte sa, ale to je tak, akoby za zločiny svojho dospelého a svojprávneho dieťaťa šli sedieť do basy jeho rodičia."

