Dôchodcovia prišli s prelomovou požiadavkou: Chcú samostatné ministerstvo pre seniorov!

Podstatná časť verejných výdavkov na Slovensku smeruje na dôchodky a na zdravotnú starostlivosť o seniorov. Štát by sa mal preto začať seriózne venovať problematike seniorov, ktorá je prierezová a nadobúda dôležitosť najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva. Tvrdí to predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian.