Na to, že Kováčiková napriek pozitívnu antigénovému testu išla do práce namiesto do karantény, upozornil Denník N."Prvá námestníčka generálneho prokurátora bola riadne objednaná na testovanie na štvrtok (29. 10.) v rámci celoplošného testovania. Žiadne príznaky ochorenia COVID-19 nemala. Po konzultácii s príslušným lekárom po absolvovaní antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prvá námestníčka generálneho prokurátora vzhľadom na to, že vedela, že pôjde do karantény, bezodkladne oznámila výsledok testovania v kancelárii generálneho prokurátora s cieľom odovzdania agendy. S nikým už do styku neprišla, veci rozdelila a ponechala s odkazom na pracovnom stole,"objasnila hovorkyňa.

Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková prišla do práce napriek tomu, že bola pozitívne testovaná na koronavírus. Zdroj: IMRICH TÓTH

Podľa nej všetky osoby, ktoré pred jej testovaním boli v úzkom kontakte s Kováčikovou, boli opakovane pretestované s negatívnym výsledkom. "Okrem jednej osoby z iného organizačného útvaru, s ktorou bola v minulom týždni v pracovnom kontakte, ktorá bola pozitívne testovaná, pričom pôvodca nákazy nie je známy," dodala Tökölyová. Dočasný policajný prezident Peter Kovařík Denníku N potvrdil, že Kováčikovej postup preskúmajú.