Poslanci vládnej koalície prišli s nevídaným nápadom. Dnes o 17:00 si majú vyskúšať hlasovanie o kandidátoch na post generálneho prokurátora. „Dnes budeme mať výsledky indikatívneho hlasovania koaličných poslancov a večer sa k tomu stretneme,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár pre Plus JEDEN DEŇ. Na základe výsledkov hlasovania majú prebiehať ďalšie rokovania medzi lídrami jednotlivých strán. Samotná voľba je na programe vo štvrtok 3. decembra.

O post najdôležitejšieho prokurátora v krajine sa uchádza šestica prokurátorov: Ján Šanta, Maroš Žilinka, Jozef Čentéš, Rastislav Remeta, Tomáš Honz, Ján Hrivnák a sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Práve on má byť pre koaličných poslancov podľa našich informácií najhorúcejším kandidátom. Situácia sa ale môže zmeniť. „Stále sa rokuje. Nie je vybraté žiadne meno,“ povedal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Strana to následne potvrdila aj svojím oficiálnym vyhlásením. Pre ňu sú totiž vhodnými kandidátmi na šéfa Generálnej prokuratúry SR Ján Hrivnák, Ján Šanta a Tomáš Honz. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Na menách sa dohodol poslanecký klub. Doplnila, že strana chce urobiť všetko preto, aby sa na spoločnom kandidátovi dohodli v koalícii.

