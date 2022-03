Najťažšie pri práci s ľuďmi utekajúcimi pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorí nachádzajú dočasné útočisko v tábore núdzového bývania (ETC) v Humennom, je odkomunikovať vzniknuté nedorozumenia a upokojiť napäté situácie. Povedala to pre TASR psychologička Elena Dančíková, ktorá tu pôsobí prostredníctvom platformy Kto pomôže Ukrajine ako dobrovoľníčka.

Bránami humenskej Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru prešlo na účel uspokojenia základných životných potrieb od zriadenia ETC 25. februára už viac ako 1000 vojnových utečencov.

"Každý deň tu vznikajú rôzne situácie. Bola tu skupinka asi 20 žien, boli veľmi znepokojené, mysleli si, že idú ďalej, dožadovali sa autobusu, cítili sa oklamané. Aj keď sú všetci, ktorí sa tu ocitnú, veľmi skromní a statoční, v skupinách vedia reagovať aj krízovo. To je ale úplne normálne," priblížila Dančíková s tým, že v podobných situáciách je dôležité zjemniť hlas, spomaliť tempo reči a poskytnúť utečencom všetky základné informácie.

Podľa psychologičky však väčšina prichádzajúcich zvláda situáciu dobre najmä vďaka adrenalínu a stresovým hormónom. "Organizmus v stresových situáciách je nastavený tak, že nás nepúšťa do dlhodobého uvažovania a do dôsledkov, to nastane, až keď budú (utečenci, pozn. TASR) mať bezpečnejšie zázemie a ubytovanie, vtedy môžu prísť tie situácie, keď bude treba psychológov a pomáhať im terapeutickým spôsobom," ozrejmila Dančíková.

Dobrovoľníci pracujú aj s ľudmi so špeciálnymi potrebami

