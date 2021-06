Dobré správy z parlamentu: Posilnenie ochrany kvality pitnej vody na Slovensku!

Ochrana kvality pitnej vody by sa mohla posilniť. Upraviť by sa mohlo zverejňovanie informácií zhromažďovaných vlastníkmi verejných vodovodov. Tieto by mal sledovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie by mal spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonať nevyhnutné opatrenia.