Konkrétne čísla podľa neho predstavia tak, ako bolo avizované už skôr, teda začiatkom decembra. Systém dotovania cien je však už známy. "Vo faktúrach, ktoré budú chodiť od dodávateľov, bude mať každá domácnosť vyznačené, koľko by bola cena, ak by nebola štátna dotácia a koľko bude, keď tam bude štátna dotácia," priblížil Krajniak.

Chcú to spraviť tak, aby bolo zvýšenie cien pre rôzne typy domácností v rôznych regiónoch Slovenska férové. Podľa Krajniaka nie je dôležité percento zvýšenia cien, ale konkrétny vplyv na domácnosť. "Pre väčšinu domácností mi to zatiaľ vychádza v prepočtoch tak, že by to malo byť okolo 20 eur," vyčíslil minister.

Bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil, že predpoklady zvýšenia cien energií sú napísané priamo v rozpočte na budúci rok, a to na úrovni 40 až 60 %. Nepochybuje, že vláda má na dotovanie cien dosť peňazí.

Riešenie by mala podľa neho predstaviť čo najrýchlejšie. "Ľudia sú z toho skutočne nervózni, z tejto vlády, z toho chaosu, ktorý tu máme. Treba sa k tomu čím skôr vyjadriť," zdôraznil opozičný poslanec.

Zároveň upozornil, že kým ceny pre domácnosti sa budú meniť až budúci rok, firmy majú problémy už dlhšie. "Zdražovanie tu máme od jesene minulého roka. Iné krajiny energie kompenzovali už viackrát, hlavne pre výrobné podniky. Mnohé firmy na Slovensku už krachujú a budeme mať veľký problém," dodal Kamenický.