UŽ DNES! Zapojte sa do veľkej diskusie Nora Dolinského s politikmi o zdravotníctve!

Slováci žiadajú po predčasných parlamentných voľbách riešiť predovšetkým zdravotníctvo. Pridajte sa preto k dnešnej online diskusii denníka Plus JEDEN DEŇ a týždenníka PLUS 7 DNÍ so zástupcami politických strán! Pýtajte sa ich na to, čo vás v tejto oblasti trápi. Stačí sledovať web pluska.sk!