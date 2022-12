Poslanci Národnej rady SR by mali dnes o 11.00 h definitívne rozhodnúť o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ale aj o ďalších novelách, ktoré s ním súvisia.

Poslancov Národnej rady dnes čaká dôležite hlasovanie o štátnom rozpočte. Po schválení rozpočtu by mal tiež údajne skončiť vo svojej funkcii doterajší minister financií Igor Matovič. Od piatka by mal byť dočasne poverený riadením rezortu financií zrejme premiér Eduard Heger.

Po schválení rozpočtu sa Slovensko vyhne rozpočtovému provizóriu. Sulík však ovizoval, že aj napriek tomu, že za zákon zahlasujú, nepodporia súčasnú vládu. Hlasovanie začne približne o 11h.

Líder SaS Richard Sulík nebude o návrhu štátneho rozpočtu v Národnej rade (NR) SR hlasovať slobodne, je politicky vydieraný. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Argumentuje zadržaním a obvinením viacerých osôb pre ekonomickú trestnú činnosť, pričom hovorí o ich obchodných prepojeniach na podnikateľov v pozadí SaS. Fico za tým vidí kroky lídra OĽANO Igora Matoviča a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho sa zúčastnia na hlasovaní o štátnom rozpočte na rok 2023, no nepodporia ho. Predseda Hlasu-SD Pellegrini to povedal pred štvrtkovým hlasovaním v Národnej rade (NR) SR. "Na hlasovaní sa zúčastníme, ale rozpočet ako taký nepodporíme," povedal Pellegrini. Poslanci však zahlasujú za zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro na desať percent a tiež plánujú podporiť presun financií zo všeobecnej pokladničnej správy do kapitol rezortov zdravotníctva a spravodlivosti.

Parlament vo štvrtok 22. decembra návrh štátneho rozpočtu schválil.

Parlament vo štvrtok schválil štátny rozpočet na budúci rok. Za zákon roka zahlasovalo 93 zo 136 prítomných poslancov. Potvrdila sa tak dohoda koaličných strán OĽANO, Sme rodina, Za ľudí s opozičnou SaS o podpore rozpočtu. Spolu s ním vzalo plénum na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky.

Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP).

Príjmy štátneho rozpočtu majú predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,3 miliardy eur. Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur, s deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur.

