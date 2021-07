Poslanci by v ňom mali rozhodnúť aj o tom, či do druhého čítania posunú dve vládne novely, o ktorých rokujú v zrýchlenom režime.

Jednou zo spomínaných noviel je aj návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Hnutie Sme rodina už avizovalo, že novelu nepodporí. Koaliční partneri veria, že návrh prejde aj bez nich.

Laurenčík zároveň sprostredkoval informáciu od predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o tom, že mimoriadna schôdza na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorú inicioval opozičný Smer-SD, by mala byť v stredu (28. 7.).

V rokovacej sále ostalo po piatkovom poslednom popoludňajšom hlasovaní len niekoľko zákonodarcov. Po tom, ako si nezaradený poslanec Štefan Kuffa odmietol nasadiť rúško aj po viacerých upozorneniach, Laurenčík ho vykázal zo sály. Kuffa z nej však neodišiel a nenasadil si ani rúško.

Grendel prerušil rokovanie parlamentu

Rokovanie Národnej rady (NR) SR do 21.00 h prerušili. Prestávku vyhlásil podpredseda snemovne Gábor Grendel (OĽANO). V pléne chýbal spravodajca k vládnej novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.

Plénum by malo v piatok rokovať do 22.00 h a pokračovať od soboty (24.7.) rána. V piatok by sa už nemalo hlasovať o prerokovaných bodoch, najbližšie hlasovanie je naplánované až na sobotu o 11.00 h. Poslanci by v ňom mali rozhodnúť, či posunú do druhého čítania dve vládne novely, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi nimi je aj spomínaná novela týkajúca sa využívania COVID preukazov.

Prečítajte si tiež: