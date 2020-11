Ministerstvo zdravotníctva do Plánu obnovy podľa týždenníka Trend zaradilo rozsiahlu časť, ktorá sa týka duševného zdravia. To však zrejme podľa komisie nemá s transformáciou krajiny nič spoločné.

Peniaze z EU možno nebudú

„Vo svojom úvode správa tvrdí, že nerozumie vysokej investícii do starostlivosti o duševné zdravie. Návrh totiž plánuje v každom okrese postaviť liečebňu duševného zdravia. Dôvod je prostý – starostlivosť o duševné zdravie Slovákov bola jednou z mála vízií pripravených už pred vznikom fondu obnovy,“ uvádza Trend. Rovnako je to aj v prípade budovania nemocníc či siete polikliník. Práve polikliniky by mali byť pritom zastrešené z eurofondov.

Na druhej strane vláda vraj ignoruje nielen digitalizáciu a investície do vedy a techniky, ale aj jeden z ťažiskových problémov Slovenska. Tým je starnutie obyvateľstva, od ktorého sa odvíjajú investície do starostlivosti o ich lepší život. „Navrhovaná reforma nie je o budúcnosti – nie je o investíciách do vzdelania, výskumu, inovácií alebo sociálnych služieb, pripomína Komisia. Najväčšou výzvou Slovenska je pritom starnutie populácie a potreba investícií do zariadení dlhodobej starostlivosti. O nich nie je v pláne ani čiarka,“uvádza sa v článku Trendu.

(Ne)pochopila vláda zadanie?

Podobne to vníma aj politológ Radoslav Štefančík. „Plán obnovy vypracovaný vládou nemá s požiadavkami Európskej komisie nič spoločné. Usudzujem tak najmä z toho dôvodu, že som mal možnosť Plán obnovy vidieť. Zostáva mi tu teda visieť otázka, či som zadanie Európskej únie nepochopil ja alebo premiér Igor Matovič. Mám totiž pocit, že je to vlastne skopírované programové vyhlásenie vlády,“ povedal pre náš denník.