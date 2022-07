Sulíkove SaS vypovedalo koaličnú zmluvu s tým, že novú podpíšu, iba ak Matovič odíde z vlády. Ak to neurobí do 31. augusta, tak podajú demisiu všetci ministri SaS. „Preddovolenkovou ´senzáciou´ sa stalo dočasné ultimátum Sulíka a jeho strany voči ďalšiemu pôsobeniu Matoviča. Po vyše dvoch rokoch spoločného NE(z)vládnutia, hádok a osočovania je opäť na stole demisia ministrov,“ prezradila na sociálnej sieti Beňová svoj pohľad na situáciu.



Europoslankyňa vraj čítala viaceré scenáre, ako to môže dopadnúť. Podľa nej je ale jedno, či SaS z koalície odíde, lebo aj tak vraj budú takmer vo všetkom vládu podporovať v parlamente: „A ak aj nie, zvyšok koalície si už potrebnú ´väčšinu´ otestoval pri prelomení veta pani prezidentky.“ Beňová tým narážala na to, že OĽaNO spolu so Sme rodina prelomili veto Zuzany Čaputovej bez poslancov SaS a Za ľudí, ale s pomocou ĽSNS.

„Matovič je predseda OĽaNO. Bude to presne tak, ako sa rozhodne on. Vedia to Heger, Boris Kollár, aj Veronika Remišová. Nerozumiem, prečo to nevie Sulík,“ konštatuje Beňová, čím naznačila, že šéf SaS sa darmo obrátil na Hegera, keď aj tak o výslednom vyriešení situácie rozhodne pravdepodobne Matovič. Ešte viac si to ale zlízol minister financií: „Matovič sa môže sám rozhodnúť, že čas do volieb využije lepšie, ako v úlohe neschopného ministra financií a vráti sa do parlamentu.“

Beňová prezradila aj ďalšie drsné scenáre, ako môže Matovič rozhodnúť a aj to, čo očakáva od prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prekvapujúce vyjadrenia nájdete v našej galérii.

