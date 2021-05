Nezodpovedné správanie moderátora neostane bez následkov. „Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia. Incident budeme riešiť s Norom interne,” odkázala Oľga Dúbravská z komunikačného oddelenia TA3. „Nevylučujeme ani príležitosť pre novú tvár tejto relácie,“ dodala s dôvetkom, že s Dolinským, ktorý pre televíziu pracoval viac ako desaťročie, budú hovoriť aj o možnosti práce mimo kamier.

Moderátora by v moderovaní populárnej relácie mala nahradiť výkonná riaditeľka programu a spravodajstva Zuzana Martináková, ktorá má bohaté televízne i politické skúsenosti. Martináková od konca 80. rokov pôsobila v Slovenskom rozhlase a od roku 1993 dokonca v slovenskej redakcii BBC.

Zuzana Martináková v časoch svojej prezidentskej kandidatúry. Zdroj: Štefan Puškáš

Do politiky vstúpila na prahu milénia spolu so vznikajúcou Slovensko demokratickou a kresťanskou úniou (SDKÚ), kam ju odporúčal exposlanec Ivan Šimko. Od roku 2002 do roku 2006 pôsobila ako poslankyňa Národnej rady. Po odchode zo strany sa stala predsedníčkou nového politického subjektu Slobodné fórum, ktoré sa však vo voľbách roku 2006 do parlamentu nedostalo. O niekoľko rokov neskôr sa Martináková dokonca pokúsila stať prvou prezidentkou Slovenskej republiky. Neuspela však hneď v prvom kole voieb, keď ju výsledok 5,12 % odsunul na štvrté miesto.