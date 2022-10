DIABOLSKÝ PLÁN, ako sa zbaviť Matoviča! NEUVERÍTE, s čím prišli tentokrát SASkári!

Zosadiť Igora Matoviča (49) z postu ministra financií. To je niečo, po čom túži celá opozícia už dlhé mesiace, no stále sa to poriadne nedarí...