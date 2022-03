Deti z Ukrajiny by mali nastúpiť do ŠKOLY: Na slovenských školách vzniknú nové JAZYKOVÉ KURZY!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča ideálne zaradiť žiakov, ktorí odišli z Ukrajiny z dôvodu vojny, do ročníka podľa ich veku. Teda, ak sú vo veku siedmaka, tak by mali byť zaradení do siedmeho ročníka. Uviedol to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.