Žilinka sa už dávno pred zadržaním Mariana Kočnera (57), v júni 2018 pre zmenky, nebál riešiť jeho kauzy. Dozoroval prípady Technopol Servis a Donovaly a aj vďaka nemu je Kočner obvinený v oboch kauzách. V kauze Donovaly tomu predchádzalo aj to, že od prípadu odstavil Kočnerovho dvorného vyšetrovateľa Štefana Jombíka.

Podnikateľova volavka Alena Zsuzsová (46) si podľa vyšetrovateľov mala v roku 2017 objednať Žilinkovu vraždu. Vykonávateľom mala ako odmenu sľúbiť 70-tisíc eur a za smrť jeho ženy a detí po 10-tisíc eur. „Zoltán Andruskó na jeseň 2018 vypovedal o pláne vraždy Žilinku, ktorý zvrátil zastavenie trestného stíhania v kauze Donovaly,“ povedal Lipšic. Aj preto je s prípravou Žilinkovej vraždy spájaný Kočner.

Maroš Žilinka mal a ešte len bude mať psychicky mimoriadne náročnú prácu. Aj preto je dôležité dokázať „vypnúť“ od problémov. Novému šéfovi prokuratúry sa to darí vďaka jeho koníčkom. V životopise k prihláške na voľbu generálneho prokurátora uviedol tie najzaujímavejšie z nich. Ako správny chlap rád brázdi krajinu na motorke a jeho obľúbenými športovými aktivitami sú beh, posilňovanie či cyklistika. Sú to väčšinou činnosti, pri ktorých si prevetrá hlavu. „Paradoxne, pri niekoľkohodinovej jazde na bicykli často skoncipujem v hlave celé záverečné reči pre hlavné pojednávanie či zásadné argumenty do rozhodnutí,“ povedal Žilinka pre zenskyweb.sk. Dodal, že je veľkým milovníkom prírody a najviac ho fascinujú naše Vysoké Tatry.

Budúci generálny prokurátor Maroš Žilinka pri vypočúvaní pred Ústavnoprávnym výborom. Zdroj: Kancelária NR SR

Budúci generálny prokurátor sa venuje aj ďalším aktivitám: „Rád si vypočujem kvalitnú hudbu - The Beatles či Johnnyho Casha - alebo sa idem prejsť s našou jazvečíčkou Zorkou. To sú aktivity, pri ktorých si čistím hlavu.“ O to zaujímavejší je jeho vzťah k literatúre. Pri čítaní sa často ponára do tmavého sveta zločincov. V životopise zaradil medzi svoje obľúbené knihy aj Tajné denníky Hitlerovho osobného lekára, Stalin - nový životopis či Pablo Escobar - lov na najhľadanejšieho zločinca na svete.