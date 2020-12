Vo veľkej politicko-vianočnej ankete nás politici nechali nahliadnuť do svojho súkromia a prezradili nie len to, aké dobroty ich čakajú na štedrovečernom stole, ale aj to aký darček by ich najviac pod stromčekom potešil tento rok!

Boris Kollár (55), predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina

Aký materiálny darček by vás pod stromčekom potešil tento rok?



V mojom veku a v mojom prípade o matériu veľmi nejde. Ide mi o to, aby bola dobrá atmosféra, aby sa rodina zišla a boli sme pokope. Skrátka teplo rodinného krbu. Moja materiálna "hračka" je teraz to lešenie, ktoré mám na krku. A aj za to som Bohu vďačný, že ho môžem mať. Rátam, že konštrukciu budem mať na krku ešte do januára.



Budete mať živý alebo umelý stromček?



Stromček mávam živý, tohto roku jedličku. Aký druh, je mi v princípe jedno. Hlavne, aby bol pekný, urastený.

Boris Kollár Zdroj: archív

Čo dobré sa objaví na štedrovečernom stole?



Klasika oplátky, budeme prekrajovať jablká, budeme mať cesnak, med. Určite bude ryba, aj keď pravda kapra veľmi nemusím, ale každý rok ho máme. Kupujeme ho už naporcovaného. Keď som bol dieťa, mávali sme živého a 4 dni sme sa s nim hrali vo vani, no potom bol problém so zabíjaním a chodili sme zvoniť po susedoch sa pýtať, kto by bol ochotný ho zavraždiť.



Dodržiavate nejakú zaujímavú tradíciu?



Prekrajujeme jabĺčka a odkladáme si šupinky z kapra, najprv pod tanier, neskôr do peňaženky.



S kým strávite Vianoce?



Najbližšia rodina. Mama, príde brat s rodinou, moje deti.

