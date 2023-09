O nepotešujúcich výsledkoch informovali prezident FSSR Jiří Žežulka a generálny riaditeľ Sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Rastislav Gábik. Pracovníci vykonali dohromady 1294 kontrolných nákupov, počas ktorých skúmali dodržiavanie zákona o používaní elektronických pokladníc. Špecializovanú kontrolnú akciu vykonávali najmä v sezónnych prevádzkach, akými sú hudobné festivaly, trhy a kúpaliská. Zavítali aj do menších barov a reštaurácií.

Z takmer 1300 kontrolných nákupov natrafili až na 736 porušení zákona. Inak povedané, viac než polovica (57%) podnikateľov neodvádza celú daň. Razantne najčastejším previnením bolo neevidovanie tržby, teda zlyhanie obchodníka vydať zákazníkovi platný blok z predaja.

„Finančná správa a jej kontrolóri, v celkovom súhrne, od 4. júla 2023 do 1. septembra 2023, uložili sankcie vo výške 180,010€,“ uviedol Žežulka. K porušovaniu zákona dochádzalo jednoznačne najviac na východe Slovenska, a to prevažne v Prešovskom kraji, kde FSSR evidovala 129 prípadov daňového úniku. Zo všetkých kontrol, vykonaných v Prešove a okolí, bolo pokutovaných až 80% obchodníkov. Najnižší podiel pokutovaných bol v Bratislavskom kraji a to približne na hranici 40%.

Neodvedenie plnej DPH má veľký vplyv na celkovú tržbu podnikateľov. „Keď si porovnáme, ako sa vyvíjali tržby predtým, než sme boli na kontrole, a tržby po kontrole (v tomto prípade máme porovnanie za 21 dní), tak tržby po našich kontrolách sa zvýšili o 10% v prípade všetkých subjektov. V prípade subjektov, kde sme zistili porušenie, sa tie tržby po kontrole zvýšili až o 27%,“ povedal Gábik. Zároveň dodal, že situácia sa v tejto oblasti výrazne nezhoršila, no ani nezlepšila. Minulé leto vykonali 770 preventívnych kontrol, kedy evidovali 55%-ný podiel porušení. Tohto roku bol podiel o 2% vyšší.

Prezident FSSR Žežulka je zhrozený z objemu sankcií, ktoré musel tento rok udeliť. Apeluje na zákazníkov, aby si od predajcov vždy vypýtali bloček: „Je potrebné si uvedomiť to, že ak podnikateľ nevystaví účtenku, jednak veľmi pravdepodobne kráti svoje tržby, čím znižuje základ dane a veľmi pravdepodobne odvádza i nižšiu daň. Zároveň má aj konkurenčnú výhodu oproti tým poctivým podnikateľom, ktorí riadne evidujú svoje tržby.“ Žežulka poznamenáva, že v neposlednom rade sa nezodpovední podnikatelia svojím konaním dopúšťajú podvodu aj na samotnom spotrebiteľovi. V rámci každého nákupu totiž platíme i DPH, ktorá ide štátu. Uvedením nižšej tržby si túto DPH obchodník takpovediac „strčí do vačku“, čím vznikne škoda na štátnom rozpočte.

Podstatne iný problém riešia daňováci s reštauráciami, ktoré disponujú donáškovou službou. Podnikatelia v gastro priemysle častokrát nevedia správne nastaviť daňovú sadzbu zákazníkovi podľa toho, či si jedlo objednal alebo ho konzumuje priamo v reštaurácii. V týchto chvíľach pripravujú k téme informačnú kampaň. Podľa slov Žežulku sa akcia Horúce leto 2 skončila, no už teraz prisľúbil „sychravú jeseň“.