Krátkodobé prognózy hovoria, že do dvoch týždňov bude v slovenských nemocniciach 3000 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 300 si bude vyžadovať podporu umelej ventilácie, tvrdí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ak tento rast hospitalizovaných na koronavírus nezastavíme, prekročíme maximá z druhej vlny pandémie. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). To podľa ministra bude viesť k výraznému obmedzeniu až zastaveniu bielej medicíny a k sekundárnym stratám na životoch z nevykonávania zdravotnej starostlivosti.

Priklonil sa preto k názoru odborníkov, že pri prekročení maxima z druhej vlny sa bude v SR hovoriť o humanitárnej kríze či katastrofe. Za uplynulý týždeň bolo podľa ministra na Slovensku 52.000 testov na ochorenie COVID-19 vyhodnotených ako pozitívnych. "Do nemocníc sme za posledných sedem dní prijali 2000 pacientov. Z nich 81 percent, teda 1600, bolo nezaočkovaných," povedal Lengvarský.

Aktuálne je hospitalizovaných 2400 pacientov a z nich viac ako 200 si vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie. "Na lokálnych maximách sme v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji, pričom viaceré nemocnice kapacity prekonali v porovnaní s druhou vlnou pandémie," podotkol minister. Dochádza k prevozom desiatok pacientov, a to pozemne i letecky.

Aktuálne zomiera na covid týždenne 200 ľudí

Na COVID-19 zomiera podľa šéfa rezortu zdravotníctva na Slovensku aktuálne týždenne 200 ľudí. "Stále máme na Slovensku 700.000 ľudí nad 50 rokov nechránených očkovaním. To je veľká skupina ľudí, pre ktorú môže mať šírenie nového koronavírusu fatálne dôsledky," poznamenal Lengvarský.

Protipandemické opatrenia budú, ako tvrdí, fungovať len vtedy, keď sa budú dodržiavať a keď sa budú ľudia očkovať proti ochoreniu COVID-19. Opatrenia z COVID automatu nie sú podľa ministra dodržiavané, nevylučuje preto ešte ich ďalšie sprísnenie, rovnako nevylúčil ani zavedenie lokálneho núdzového stavu.

COVID automat sa zrejme zmení

V prípade nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien, týkajúcich sa pandemických opatrení, sa bude meniť COVID automat a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktoré by mali priniesť v čiernych okresoch aj možnosť vstupu zaočkovaných do reštaurácií či hotelov. Po rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala novým nastavením pandemických opatrení, to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dodala, že legislatívne zmeny ako právny rámec majú byť účinné dňom vyhlásenia, pričom pripomenula, že sa majú schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Je preto možné, že nadobudnú účinnosť už v piatok (12.11.), čo naznačila ministerka. Verí, že prijatie legislatívnych úprav bude mať podporu naprieč celou koalíciou.